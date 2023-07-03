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Киев внес Domestos и Lipton в список «спонсоров войны»

Украина внесла компанию Unilever в список «спонсоров войны» из-за отказа уходить из РФ

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Unilever

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло компанию по производству бытовой химии и продуктов Unilever в список международных спонсоров войны из-за ее отказа уходить из России. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале НАПК.

«Компания [Unilever] является одним из мировых лидеров на рынке продуктов питания и товаров бытовой химии. Ей принадлежат более 400 брендов, продукция выпускается на 280 предприятиях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания производит товары под марками Domestos, Lipton, Axe, Dove и проч. При этом компания не остановила, как обещала, весь импорт и экспорт продукции в Россию, а также не свернула медийную и рекламную кампании. Сейчас у компании в России работают предприятия в Омске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Туле.

До этого в компании заявляли о наличии риска того, что деятельность в РФ придется прекратить. Потенциальные последствия такого решения остаются неопределенными.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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