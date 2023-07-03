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Венгрия попросила ЕС продлить для нее исключение из санкций в отношении нефтепродуктов РФ

Сийярто: Венгрия просит ЕС продлить для компании MOL торговлю российскими нефтепродуктами

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт предложил Европейскому союзу продлить на год для венгерской энергетической компании MOL исключение из антироссийских санкций и разрешить ей продолжить продавать нефтепродукты из российского сырья. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции со своим коллегой из Словакии Мирославом Влаховским, передает ТАСС.

Глава венгерского МИДа, комментируя санкции Евросоюза в отношении РФ, отметил, что в конце 2023 года заканчивается срок действия исключения, которое позволяет словацкой нефтяной компании Slovnaft, входящей в группу предприятия MOL, продавать нефтепродукты из российского сырья в Чехии.

Сийярто подчеркнул, что для того, чтобы сделать свой нефтеперерабатывающий завод в Братиславе способным перерабатывать нефть из других источников, компания «осуществила инвестиции в сотни миллионов евро». По его словам, такая работа может занять еще год.

«Мы просим Евросоюз продлить на один год освобождение от санкций», — сказал он.

В апреле Петер Сийярто заявлял о подписании договоренности, согласно которой транзит российской нефти через территорию Украины будет напрямую оплачивать венгерская компания MOL.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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