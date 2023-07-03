Губернатор Воробьев назвал поддержку малого бизнеса стратегической задачей Подмосковья

Малый бизнес составляет порядка 25% валового регионального продукта (ВРП) в Московской области, поэтому его поддержка является стратегической задачей региона, сказал губернатор Андрей Воробьев на заседании правительства региона, передает телеканал «360».

«Я уже говорил в обращении к жителям и еще раз хочу повторить, что 22-24% всех доходов мы получаем от малого бизнеса. Сегодня нужно еще раз предложить предпринимателям наши цифровые сервисы, которые помогают начать свое дело в самых разных направлениях», — сказал Воробьев.

По его словам, меры поддержки малого бизнеса, которые реализуются в регионе, дают соответствующую отдачу по занятости населения и налоговым поступлениям в бюджет.

«Все это имеет определяющее значение для развития Подмосковья и наших возможностей», — заключил губернатор.

В середине июня сообщалось, что Андрей Воробьев и президент, председатель правления Сбера Герман Греф в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития технологий искусственного интеллекта (ИИ).

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