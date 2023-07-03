Госдолг России резко вырос в 2022 году

Государственный долг России в 2022 году достиг 22,82 руб. в рублевом эквиваленте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заключение Счетной палаты.

В документе говорится, что за 12 месяцев прошлого года госдолг увеличился почти на 1,9 трлн руб., или 9,1%, и составил 14,9% ВВП РФ (валовый внутренний продукт). Из 22,82 трлн руб. госдолга России 18,78 трлн руб. приходится на внутренний долг, а 4,04 трлн руб. — на внешний.

Отношение совокупного госдолга к ВВП в прошлом году уменьшилось на 0,6 п. п., в то время как расходы на обслуживание госдолга увеличились с 1,08 трлн руб. в 2021 году до 1,33 трлн руб. в 2022 году.

Президент России Владимир Путин на встрече с министром экономического развития Максимом Решетниковым в мае назвал показатели по госдолгу РФ «хорошими». По его словам, в США этот показатель находится на уровне 121,7%, а в Еврозоне – 90,9%. Например, в Германии уровень госдолга составляет 66,5%, во Франции – 111,1%.

В конце марта РИА Новости со ссылкой на данные Центрального банка сообщило, что внешний долг России сократился до минимальных значений за 15 лет, с первого квартала 2007 года. Совокупно внешний долг России по итогам прошлого года снизился на 21,1% и составил $380,5 млрд — таким образом, за прошедший год долг сократился на $101,8 млрд.

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