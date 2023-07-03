Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Госдолг России резко вырос в 2022 году

Счетная палата: госдолг России вырос на 1,9 трлн рублей в 2022 году, до 22,82 трлн

close
100%
Shutterstock

Государственный долг России в 2022 году достиг 22,82 руб. в рублевом эквиваленте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заключение Счетной палаты.

В документе говорится, что за 12 месяцев прошлого года госдолг увеличился почти на 1,9 трлн руб., или 9,1%, и составил 14,9% ВВП РФ (валовый внутренний продукт). Из 22,82 трлн руб. госдолга России 18,78 трлн руб. приходится на внутренний долг, а 4,04 трлн руб. — на внешний.

Отношение совокупного госдолга к ВВП в прошлом году уменьшилось на 0,6 п. п., в то время как расходы на обслуживание госдолга увеличились с 1,08 трлн руб. в 2021 году до 1,33 трлн руб. в 2022 году.

Президент России Владимир Путин на встрече с министром экономического развития Максимом Решетниковым в мае назвал показатели по госдолгу РФ «хорошими». По его словам, в США этот показатель находится на уровне 121,7%, а в Еврозоне – 90,9%. Например, в Германии уровень госдолга составляет 66,5%, во Франции – 111,1%.

В конце марта РИА Новости со ссылкой на данные Центрального банка сообщило, что внешний долг России сократился до минимальных значений за 15 лет, с первого квартала 2007 года. Совокупно внешний долг России по итогам прошлого года снизился на 21,1% и составил $380,5 млрд — таким образом, за прошедший год долг сократился на $101,8 млрд.

Ранее Силуанов рассказал о пессимистах и оптимистах.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях