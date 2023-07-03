Стало известно, как изменятся зарплаты россиян с 1 января 2024 года

В России с 1 января 2024 года проиндексируют минимальный размер оплаты труда на 18,5%, сообщила «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

После этого самая минимальная заработная плата составит 19 242 рубля. При этом к 2030 году зарплата может вырасти вдвое. По словам Бессараб, повышение МРОТ затронет не только пять миллионов россиян, получающих минимальную зарплату, но и остальных граждан. Депутат уточнила, что первый тарифный разряд в стране не могут повысить в отрыве от общего положения об оплате труда.

«Если уборщица первого тарифного разряда будет получать 19 242 рубля, то инженер, у которого уже третий тарифный разряд, не может получать меньше. Это значит, что у всех заработная плата станет выше», — объяснила она.

Бессараб также указала на то, что повысить зарплату будут обязаны все работодатели, поэтому никто не будет получать оплату труда ниже минимального уровня.

В середине июня правительство России подготовило доклад, содержащий сведения о реализации государственной политики в сфере образования в 2022 году, а также опубликовало прогнозы по численности педагогических работников, их зарплатам и так далее. Согласно отчету, средняя зарплата учителей в России по итогам 2022 года составила 49,7 тыс. рублей в месяц. В 2023-м она поднимется до 53,9, а к 2026 году составит 67 тыс. рублей ежемесячно.

Ранее «Коммерсантъ», ссылаясь на данные HeadHunter и участников рынка, писала, что зарплаты сотрудников среднего звена на российских производствах печатных плат, вычислительной техники и электроники в первом полугодии выросли на 20–30%.