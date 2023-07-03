Стало известно о планах России добровольно сократить экспорт нефти

Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что РФ приняла решение в августе текущего года добровольно снизить уровень экспорта нефти за рубеж на 500 тысяч баррелей в сутки. Об этом он сказал журналистам, передает ТАСС.

По словам Новака, соответствующее решение было принято в рамках усилий по обеспечению баланса российского рынка нефти.

15 июня первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин заявил, что Россия собирается выполнить все свои обязательства в рамках ОПЕК+ в полном объеме, то есть в виде добровольного сокращения добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки.

До этого в июньском отчете аналитиков Международного энергетического агентства (МЭА) сообщалось, что по итогам мая текущего года предполагаемый объем выручки России от продажи нефти в зарубежные страны сократился на $1,4 млрд. За последний месяц весны сырьевые экспортеры РФ получили в общей сложности $13,3 млрд, что оказалось на 36% ниже в годовом выражении.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель