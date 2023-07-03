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В Индонезии допустили отказ от импорта удобрений из России

Detik: Индонезия может отказаться от импорта удобрений из РФ на фоне проблем с логистикой

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Depositphotos

В Национальной группе производства удобрений Индонезии PT Pupuk Indonesia (Persero) заявили о возможности отказа от импорта продукции из России на фоне проблем с логистикой. Об этом сообщает индонезийский портал Detik.

«Данный шаг обусловлен последствиями российско-украинского конфликта, который сделал поставки (российского. — «Газета.Ru») сырья для удобрений нестабильными», — отметил вице-президент Pupuk Indonesia по маркетинговым операциям Гатоет Гембиро Ноегрохо.

По словам Ноегрохо, во избежание дефицита сырья для внутреннего производства удобрений компания анализирует варианты из Марокко, Иордании и Египта. Индонезия также рассматривает организацию поставок сырья из соседних стран, таких как Вьетнам, Мьянма и Лаос. Ноегрохо пояснил, что такая диверсификация необходима для того, чтобы обеспечить большую стабильность производства удобрений. Вице-президент уточнил, что раньше удобрения импортировались из России, Белоруссии и Канады, но из-за спецоперации поставки из этих стран затруднены.

В прошлом году президент России Владимир Путин на встрече с лидером Индонезии Джоко Видодо заявил, что у России нет ограничений на экспорт удобрений, это касается и продовольственных товаров.

Ранее сообщалось, что ООН озаботилась вопросом устранения препятствий для поставок удобрений из России в страны Африки.

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