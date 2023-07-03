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В Кремле оценили шансы на продление зерновой сделки и разблокировку SWIFT

Песков: у Кремля не так много надежд на выполнение российской части зерновой сделки

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Reuters

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил шансы на разблокировку SWIFT для «дочки» Россельхозбанка и продлении зерновой сделки.

На вопрос журналиста о том, есть ли надежда на возвращение к SWIFT, Песков сказал, что Москве пока нечего сообщить о выполнении той части договоренностей, которая касается российской стороны, и можно констатировать лишь тот факт, что эта часть соглашения по-прежнему не выполнена.

«Время есть, но надежд не так много», — отметил пресс-секретарь.

Ранее газета Financial Times писала, что процесс создания Россельхозбанком дочерней компании для ее переподключения к системе SWIFT и, соответственно, сохранения зерновой сделки запущен. Между тем РИА Новости со ссылкой на собственные источники сообщило, что Евросоюз пока не представил для этого конкретные механизмы.

Как заявляли в МИД РФ, сроки зерновой сделки истекут 17 июля, если Россельхозбанк не подключат к SWIFT.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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