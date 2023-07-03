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Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти в 1 млн баррелей

SPA: Саудовская Аравия продлит на август добровольное сокращение добычи нефти на 1 б/сутки

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Shutterstock

Саудовская Аравия продлит на август июльское добровольное сокращение добычи нефти в 1 млн б/с, сообщает госагентство новостей SPA.

«Королевство Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение на 1 миллион баррелей в сутки, которое вступило в силу в июле, еще на месяц, чтобы включить август», — говорится в публикации.

Добыча страны в августе составит около 9 миллионов баррелей в сутки.

Отмечается, что это дополнительное добровольное сокращение призвано усилить меры предосторожности, предпринимаемые странами ОПЕК+ для поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков.

Ранее альянс ОПЕК+ договорился о том, что сократит общий уровень добычи нефти с 2024 года до 40,46 млн баррелей в сутки.

Это решение привело к росту мировых цен на нефть.

Вице-премьер РФ Александр Новак также сообщил о продлении добровольного сокращения добычи нефти в России до конца 2024 года.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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