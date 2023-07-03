Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сбер подключил к оплате по QR-кодам сервис Tinkoff Pay

По QR-кодам Сбербанка стала доступна оплата смартфоном через Tinkoff Pay

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Оплата смартфоном через сервис Tinkoff Pay стала доступна в магазинах, принимающих платежи по QR-кодам Сбербанка, сообщает пресс-служба Сбера.

Отмечается, что сервис работает на смартфонах вне зависимости от операционной системы – Android или iOS.

«Теперь пользователи мобильного приложения Tinkoff смогут не только оплачивать покупки быстро и удобно по QR-коду Сбера при помощи своего смартфона, но и получать выгодный кэшбэк. QR-код, может быть, в виде наклейки на торговом прилавке или может выводиться на экран POS-терминала. Таких терминалов уже более 1,4 млн. по всей стране», — говорится в сообщении.

В Сбере уточнили, что для оплаты нужно отсканировать QR-код либо камерой телефона и выбрать Tinkoff Pay, либо отсканировать его через приложение и затем подтвердить оплату. При этом при оплате с Tinkoff Pay по QR-коду от Сбера клиенты «Тинькофф» получат такой же кэшбэк, как и по карте.

Как старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка Дмитрий Малых, сейчас сервисом Сбера для оплаты по QR-коду пользуется более 6 миллионов клиентов и это количество увеличивается каждый день.

«Оплату по QR принимают более 1,4 млн. POS-терминалов Сбера по всей России, а ежемесячное количество транзакций превышает 30 млн. штук. Кроме того, в результате растущего сотрудничества между банками, к платежной инфраструктуре Сбера подключается все больше новых партнеров. Поэтому мы очень рады, что теперь клиенты «Тинькофф банка» будут получать кэшбэк при оплате с помощью QR-кода от Сбера, такой же, как и при оплате картой», — сказал он.

По его словам, это еще больше увеличит популярность оплаты с помощью QR-кода среди клиентов «Тинькофф». Малых напомнил, что Сбер уже давно начисляет кэшбэк бонусами СберСпасибо при оплате с помощью QR-кода, поэтому среди клиентов банка этот инновационный способ оплаты пользуется большим спросом.

Старший вице-президент Сбербанка добавил, что оплата QR-кодом — одна из опций семейства платежных сервисов SberPay, каждая из которых позволяет оплачивать покупки и услуги, даже если с собой нет банковской карты. Предполагается, что реализация этого проекта вместе с «Тинькофф» еще больше расширит сферу применения QR-кодов в России и обеспечит миллионам россиян лучший клиентский опыт.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях