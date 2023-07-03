FT сообщило об обсуждении создания Россельхозбанком «дочки» для подключения к SWIFT

Процесс создания Россельхозбанком дочерней компании для переподключения к системе SWIFT запущен, но Евросоюз пока не представил для этого конкретные механизмы, сообщает The Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.

Как уточняется в статье, ЕС рассматривает возможность разрешить банку, находящемуся под санкциями, создать дочернюю компанию, которая будет подключена к платежной системе для расчетов по операциям, связанным с экспортом зерна и сохранением зерновой сделки.

РИА Новости подтвердило, что такие обсуждения действительно ведутся, но конкретных механизмов от Евросоюза не получено. Источник отмечает, что, возможно, ситуация прояснится в июле, в ООН также работают над этим.

Как заявляли в МИД РФ, сроки зерновой сделки истекут 17 июля, если Россельхозбанк не подключат к SWIFT.

Россельхозбанк включен в санкционный список Евросоюза в ответ на боевые действия на Украине.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.