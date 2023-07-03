В США допустили падение доходов ОПЕК от экспорта нефти

Доходы стран, которые входят в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК), могут снизиться на 26% в 2023 году, до $656 млрд. Такой прогноз дало Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США, передает ТАСС.

В Управлении пояснили, что падение доходов ОПЕК от экспорта топлива могут уменьшиться на фоне продления сокращений добычи нефти в рамках сделки альянса ОПЕК+ и снижения цен на нефть. По данным ведомства, в прошлом году страны ОПЕК заработали на экспорте нефти $888 млрд. По сравнению с годом ранее показатель вырос на 43%. Большая часть нефтяных доходов пришлась на Саудовскую Аравию. Доход страны составил $311 млрд, или 35% от общего заработка всех стран ОПЕК. За пять месяцев этого года, по Минэнерго США, доходы стран ОПЕК от экспорта нефти оказались на уровне $282 млрд. Наибольший доход также был у Саудовской Аравии — $91 млрд.

В апреле страны ОПЕК+, включая Россию, объявили о решении планомерно продолжить сокращение нефтедобычи. Об этом сообщили Саудовская Аравия, Казахстан, ОАЭ, Оман, Кувейт, Ирак и Алжир. В июне ОПЕК+ договорился о том, что сократит общий уровень добычи нефти и с 2024 года. 28 июня стоимость барреля нефти североморской марки Brent в ходе торгов опускалась ниже отметки $72 за баррель на фоне опасений по поводу повышения ключевых ставок центробанками мира. Это стало минимальным уровнем за последние несколько недель.

Всего в ОПЕК входят 13 стран — экспортеров нефти. Среди них — Саудовская Аравия, Иран, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Алжир, Республика Конго, Экваториальная Гвинея, Ангола, Габон, Нигерия, Ливия и Венесуэла.

Ранее стало известно, при каком сценарии мировые цены на нефть упадут до $50 за баррель.