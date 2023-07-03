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Стало известно, как россияне относят к возвращению западных брендов

ВЦИОМ: более половины россиян нейтрально относятся к возвращению западных брендов

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Более половины россиян нейтрально относятся к возвращению западных брендов на российский рынок. Об этом говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного совместно с РИА Новости.

Согласно результатам исследования, 54% респондентов нейтрально относятся к возвращению западных брендов. 21% россиян положительно воспринимают возвращение брендов на российский рынок.

Отмечается, что среди тех, кто положительно воспринимает возвращение западных брендов, большую часть представляют жители Москвы и Санкт-Петербурга (26%), городов-миллионников (26%) и городов с населением от 500 до 950 тысяч человек (26%). Меньше всего тех, кто положительно воспринимает возвращение западных брендов, среди жителей сельских территорий (16%).

Еще 18% респондентов ответили, что отрицательно относятся к возвращению западных брендов на российский рынок. Четверть из них — это жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек.

До этого президент РФ Владимир Путин заявлял о необходимости создания политики продвижения российских брендов.

Ранее в России назвали неочевидные причины низкой инфляции в стране.

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