В России рекордно выросла продолжительность рабочей недели

Россияне в среднем работали по 38 часов 30 минут в неделю в январе-марте этого года, что стало рекордом как минимум с 2010 года, когда Росстат начал собирать квартальную статистику. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которое было проведено на основе данных Росстата.

В исследовании говорится, что за год длительность рабочей недели выросла на пятнадцать минут. В январе-марте 89,8% россиян трудились от 31 до 40 часов в неделю. Переработка (по действующему закону это более 40 часов) была у 4,3% работников. Менее 31 часа работало 3,9% россиян. В первом квартале 2022 года в среднем на одного работника приходилось 38 часов 14 минут в неделю, двумя годами ранее — меньше 38 часов. Меньше всего россияне трудились в пандемию, тогда была зафиксирована самая короткая рабочая неделя — 31 час 37 минут.

По мнению экспертов, увеличение рабочей недели в первом квартале связано с нехваткой персонала, с переходом ряда компаний на работу в несколько смен и с повышенной экономической вовлеченностью женщин.

Исследование было проведено на основе ежемесячных данных Росстата о рабочей силе. Выборка составила около 77 тыс. человек в возрасте от 15 лет.

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