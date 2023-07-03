FT узнала о возможности подключения «дочки» Россельхозбанка к SWIFT

Европейский союз рассматривает предложение Российской Федерации разрешить подсанкционному Россельхозбанку создать «дочку», которую можно будет подключить к международной системе переводов SWIFT для продления зерновой сделки. Об этом сообщает газета Financial Times (FT), ссылаясь на собственные источники.

Журналисты узнали, что российская сторона предложила такой план на переговорах при посредничестве Организации Объединенных Наций. Источники издания отмечают, что это предложение было воспринято как «наименее худшее».

Собеседник Financial Times уточняет, что сейчас в Евросоюзе оценивают, насколько эта сделка может быть законной и осуществимой.

В конце июня глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что на сегодняшний день не осталось никаких весомых причин для продления зерновой сделки. Министр также отметил, что в настоящее время этот проект стал «исключительно коммерческим».

Ранее Минфин США расширил санкции против России.