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Риелторы назвали города с самым подорожавшим вторичным жильем в июне

«Этажи» назвали 10 городов с наибольшим ростом цен на вторичное жилье в июне

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Михаил Куравлев/РИА «Новости»

С января по июнь средняя стоимость 1 кв.м вторичного жилья в России выросла на 3,2%, за июнь — на 0,5%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на федеральную риелторскую компанию «Этажи».

По данным аналитиков компании, в июне первое место среди городов-миллионников России по динамике роста средней стоимости «квадрата» вторичного жилья занял Нижний Новгород. Показатель там вырос на 1%. На второй строчке оказались Ростов-на-Дону, Челябинск и Омск с ростом 0,7%. В топ-3 городов с наибольшим ростом показателя вошли Волгоград и Самара, где средняя стоимость 1 кв. м вторичного жилья увеличилась на 0,6%. На четвертом месте расположились Москва, Санкт-Петербург и Казань с ростом 0,5%.
Также в десятке лидеров по росту оказались Уфа (0,3%), Краснодар и Екатеринбург (0,2%), Красноярск и Новосибирск (0,1%).

Меньше всего вторичка подорожала в Перми и Воронеже. Там средняя стоимость «квадрата» вторичного жилья упала на 0,4 и 0,1% соответственно, отметили аналитики.

В «ЦИАН.Аналитике» в июле сообщили, что средняя стоимость вторичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) за месяц выросла на 0,7%, до 127,3 тыс. руб. за 1 кв. м.

Ранее сообщалось, что россияне начали массово продавать квартиры в новых домах.

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