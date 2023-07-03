Российский дипломат высказался о текущей ситуации с зерновой сделкой

Зерновая сделка перестала быть гуманитарным проектом и стала уже коммерческим проектом. Об этом заявил в интервью газете «Известия» постоянный представитель России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

«Черноморская инициатива, которая изначально позиционировалась как гуманитарная, давно выродилась в коммерческий проект», — сказал он.

По его словам, теперь она используется для отправки продовольствия в страны с высоким уровнем доходов, в том числе государства Европейского союза. Гатилов отметил, что при этом нуждающиеся страны получают лишь малую долю гуманитарных грузов.

30 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе брифинга заявлял, что Россия поставит зерно за свой счет в беднейшие страны в случае прекращения действия зерновой сделки.

До этого сообщалось, что переговорный процесс по продлению сроков зерновой сделки, а том числе на высшем уровне, может начаться в июле этого года. Отмечалось, что ситуация вокруг сделки оптимизма не внушает.

20 июня заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин высказал мнение, что 18 июля станет временем завершения зерновой сделки. При этом дипломат отметил, что Москва не исключает, что будут проводиться новые очные контакты по соглашению.

Ранее Европе предрекали катастрофу из-за зерна Украины.