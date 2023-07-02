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В США объяснили, почему гегемония доллара невыгодна для Америки

Foreign Affairs: США невыгодно господство доллара из-за положительного торгового баланса других стран

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«Газета.Ru»

США невыгодно господство доллара в мире, так как им приходится компенсировать последствия меркантильной политики стран с положительным торговым балансом. Об этом пишет издание Foreign Affair.

В публикации сообщили, что для того, чтобы играть роль стержня мировой экономики, Штатам придется позволить капиталу свободно перемещаться через их границы и поглощать сбережения и диспропорции спроса других стран. То есть США должны иметь дефицит капитала, чтобы компенсировать профицит других стран. Это, в свою очередь, снижает глобальный спрос и помогает наладить экономический баланс.

По данным издания, США не обязательно всегда иметь дефицит торгового баланса, чтобы привязать глобальную торговую систему к доллару. Например, когда миру нужны сбережения, Штаты поставляют их и добиваются положительного сальдо в торговом балансе. В обратной же ситуации Америка уже управляет торговым дефицитом.

Авторы статьи посчитали, что США, как и весь мир, выиграют от того, что доллар перестанет быть господствующей валютой. Несмотря на то, что власть Вашингтона будет ограничена, американский бизнес будет расти значительно быстрее, а работники – зарабатывать больше. Однако достичь этого непросто, так как всеобщий отказ от доллара может катастрофически повилять на экономику стран с постоянным положительным сальдо, и которые ориентированы только на экспорт.

7 июня бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс заявил, если страны БРИКС создадут свою собственную валюту, то это будет означать крах господства доллара в мире. Кроме того, эта ситуация сильнее подтолкнет экономику США к краху.

Ранее сообщалось, что Россия и ее партнеры запланировали обвал американской валюты.

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