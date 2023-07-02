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Украинский бренд зарабатывает деньги для ВСУ на WB и Ozon

SHOT: основательницы украинского бренда перевели 1,2 млн гривен ВСУ, продавая товары на WB и Ozon

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Украинские блогеры, основательницы бренда Sisters Aroma Юля и Даша продают товары на российских маркетплейсах Wildberries и Ozon, а все полученные деньги переводят украинской армии, сообщает Shot.

Как сообщает источник, раньше девушки реализовывали свою продукцию в соцсетях и на YouTube, однако теперь перешли и на российские маркетплейсы.

При этом они рассказывают, что производство всегда находилось в Турции, а не на Украине. Девушки также публикуют в соцсетях свои отчеты о передаче средств на нужды Вооруженных сил Украины. По их словам, они уже перевели ВСУ 1,2 млн гривен (более 2,9 млн рублей) и намерены расширять популяризацию своего бренда в ОАЭ и США.

Между тем в марте сообщалось, что представители российских сервисов согласились прекратить продажу украинских товаров из-за того, что выручка компаний с Украины частично идет на финансирование ВСУ. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев призвал усилить контроль за продажей украинских товаров на маркетплейсах.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.

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