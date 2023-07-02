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Экономист спрогнозировал курс доллара и евро к рублю на следующей неделе

Аналитик Антонов: курс доллара и евро не превысит отметку в 100 рублей на следующей неделе

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Курс рубля будет ослабевать до тех пор, пока это позволяет регулятор. Кроме того, на следующей неделе доллар и евро не превысят трехзначных показателей. Об этом «Прайм» заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

«ЦБ не будет вводить ограничительные меры. Однако если граждане начнут проявлять беспокойство из-за роста цен и увеличится спрос на иностранную валюту, а также если люди начнут снова снимать деньги с банковских вкладов, тогда ЦБ может вмешаться», — отметил Антонов.

По его словам, на следующей неделе курс доллара будет находиться около отметки в 90 рублей, а евро не превысит 99 рублей. Поэтому о трехзначных показателях иностранных валют речи не идет.

Он добавил, что лучше не приобретать токсичную валюту. Она может быть полезна лишь тем, кто собирается в зарубежные командировки или на отдых. Однако хранить крупные суммы в недружественных валютах рискованно, учитывая непредсказуемость действий США и Европы.

25 июня аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов заявил, что курс доллара в России в конце июня будет колебаться на уровне 85–88 рублей по базовой оценке.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев назвал условия для укрепления курса рубля.

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