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В Германии заявили, что экономика страны может войти в период длительной стагнации

Глава DIHK Адриан: экономика ФРГ впадет в длительную рецессию из-за слабого производства

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Markus Schreiber/AP

Экономика Германии впадет в период длительной рецессии, так как в стране наблюдается уменьшение производства, а признаков подъема даже не предвидится. Об этом заявил глава немецкой торгово-промышленной палаты (DIHK) Петер Адриан, передает Der Spiegel.

«Германия и ее экономика находятся в рецессии. Мы — одна из немногих стран в Европе, чей объем производства снова ниже докоронавирусного уровня. Настроение иногда очень плохое, особенно среди средних компаний», — отметил Адриан.

По его словам, на рынке царит атмосфера нежелания вкладывать куда-либо свои средства. Однако необходимо понять, что период пандемии коронавируса уже закончился, поэтому необходимо наращивать объемы производства.

Он добавил, что сейчас экономика Германии стремительно идет в минус. При этом можно будет считать за счастье, если по итогам года будет хотя бы нулевой экономический рост. Кроме того, до сих пор бюрократические препятствия доставляют много проблем немецким компаниям, из-за чего приходится много времени тратить на различные уведомления и документы. При этом драгоценное время упускается, которое могло быть потрачено на работу над новыми решениями и концепциями в бизнесе.

17 июня президент Федерации германской промышленности (BDI) Зигфрид Руссвурим заявил, что Германия столкнется в текущем году со стагнацией, подразумевающей нулевой рост объема валового внутреннего продукта (ВВП). По итогам текущего года ФРГ по этому показателю будет значительно отставать от мировой экономики.

Ранее в США предупредили о риске затяжного кризиса на рынке труда Германии, которая может потерять часть рабочей силы.

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