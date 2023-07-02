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В Белоруссии запланировали ввести запрет на обмен криптовалюты между физлицами

МИД Белоруссии решил запретить обмен криптовалюты между физлицами из-за риска мошенничества

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Kin Cheung/AP

Министерство внутренних дел (МИД) Белоруссии разрабатывает возможность изменений в законе, чтобы запретить обмен криптовалютами между физическими лицами. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Подобные услуги востребованы в среде мошенников, которые таким образом обналичивают и конвертируют похищенные средства, перечисляют денежные суммы организаторам или участникам преступных схем. Чтобы исключить такие факты, МВД прорабатывает законодательные новации, запрещающие сделки по обмену криптовалюты между физическими лицами», — отметили в пресс-службе ведомства.

По данным МИД республики, для большей прозрачности и контроля такие операции будут разрешены только через биржи Парка высоких технологий.

В сообщении указали, что лишь с начала 2023 года были пресечены действия 27 лиц, которые оказывали нелегальные услуги по обмену криптовалют. Их совокупный незаконных доход составил 22 млн белорусских рублей (641,3 млн рублей).

28 июня Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) сообщило, что Верховный суд отменил приговор в части оправдания фигуранта за легализацию биткоинов. Таким образом, конвертацию биткоинов в рубли можно считать отмыванием средств.

Ранее в России усомнились, что курс биткоина может вернуться к отметке в $60 тыс.

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