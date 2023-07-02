В НБР рассказали о последствиях использования доллара как оружия

Использование доллара в качестве оружия привело к созданию атмосферы недоверия к хранению активов в западных финучреждениях. Об этом на XI Форуме глобального мира в Пекине заявила президент созданного странами БРИКС Нового банка развития Дилма Руссефф, передает ТАСС.

«Превращение доллара США и санкций в оружие, используемое в геополитических конфликтах, привело к повышению цен на продукты питания и энергоносители, а также дальнейшему дроблению цепочек поставок», — отметила Руссефф.

По ее словам, блокировка активов суверенных государств создала атмосферу недоверия к хранению средств в западных финансовых организациях. Речь идет о том, что теперь многие страны не верят в безопасность размещения своих средств.

Она добавила, что ООН, Международный валютный фонд, Всемирный банк и Всемирная торговая организация не показали, что они могут защитить международные активы и не допустить тенденции к геополитической фрагментации. При этом все сложившиеся проблемы могут быть решены международным сообществом через сотрудничество.

23 апреля российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что в настоящее время доминированию американского доллара в мировых расчетах «начинает приходить конец». Через пять лет мировая валютная система будет «более сбалансированной».

Ранее сообщалось, что создание единой валюты БРИКС может подтолкнуть к краху экономику США.