Нацбанк Украины в 2023 году продал из резервов миллиарды для балансировки межбанка

Нацбанк Украины в 2023 году продал из резервов $12,5 млрд, сообщает украинское издание «Экономическая правда».

По данным издания, за тот же период было закуплено $177,89 млн.

За июнь регулятор продал $1,798 млрд, за прошлую неделю – $435,82 млн.

Как пишет «Экономическая правда», с конца мая прошлого года регулятору приходилось еженедельно продавать около $1 млрд из резервов для балансировки межбанка.

После коррекции курса гривны на 25%, до 36,6 гривны за доллар в середине июля ситуация стабилизировалась, а недельные продажи валюты находятся в пределах полумиллиарда.

Ранее сообщалось, что Нацбанк Украины (НБУ) перечислил более $680 млн на нужды обороны.

Отмечается, что расходы Украины на оборону в 2022 году достигли $44 млрд, что означает рост в 6,4 раза за один год. При этом военная помощь Украине со стороны США составила в 2022 году $19,9 млрд.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.