В Одессе начали расследование того, куда делись направленные на бомбоубежища 200 млн гривен

Антикоррупционная прокуратура Украины проводит расследование касательно расходования средств, выделенных на содержание бомбоубежищ в Приморском районе Одессы, сообщает РИА Новости.

Как заявил представитель российских силовых структур, сославшись на источники в военной администрации Одесской области, на ремонт и оборудование укрытий в прошлом году выделили 200 млн гривен (около 478 млн рублей).

Проверки показали, что 10% из 245 сооружений оказались непригодными или ограниченно годными к использованию, временно ограниченно годными – 20%, ограниченно годными – 35%, непригодными вовсе — 35%, несмотря на то что на их ремонт и оборудование, восполнение запасов продовольствия и питьевой воды было выделено более 200 млн гривен.

По информации источников российских силовиков в Одесской областной военной администрации, в 37 убежищах нет входных дверей, в 82 не работает освещение, в 134 — нет вентиляции, в 142 — отсутствуют запасы продовольствия воды и медикаментов.

По результатам инспекций специальная комиссия предписала совсем вывести из эксплуатации 61 из 245 бомбоубежищ Приморского района Одессы, а в остальных провести ремонт.

Несколькими днями ранее в Киеве начались работы по обустройству бомбоубежищ. Из-за ненадлежащего состояния укрытий мэр столицы Виталий Кличко получил выговор.

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