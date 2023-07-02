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В ЦРУ охарактеризовали стремление США дистанцироваться от китайской экономики

Глава ЦРУ США Бернс назвал безрассудством стремление США отделиться от китайской экономики

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Imago/Rod Lamkey/CNP/MediaPun/Global Look Press

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил, что отделяться от экономики Китая безрассудно. Об этом он заявил в ходе выступления в британско-американском Фонде Дитчли, передает агентство Reuters.

Он отметил, что Китай является единственной страной, которая стремится изменить мировой порядок и для этого наращивает экономическую, дипломатическую, технологическую и военную мощь.

Бернс подчеркнул, что в современном мире никто не хочет оказаться в зависимости в вопросе доступа к критически важным ресурсам и технологиям. По мнению главы ЦРУ, в этой ситуации нужно не отделяться от такой экономики, «что будет безрассудно», а разумно снизить риски, диверсифицировать экономику, обеспечить устойчивые цепочки поставок, защитить технологическое преимущество и вложить средства в промышленные мощности.

Как утверждают в Bloomberg, к 2028 году Китай станет крупнейшим драйвером мирового экономического роста.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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