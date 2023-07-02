В России упали цены на новостройки впервые за год

Директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев заявил, что в России впервые с лета 2022 года произошло падение цен на новостройки — за последний месяц средняя стоимость квадратного метра снизилась на 0,5%. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

Эксперт утверждает, что среди крупных городов максимальное снижение зафиксировано в Москве (–0,8%), Перми (–0,7%), Казани (–0,5%), Краснодаре (–0,4%) и Тюмени (–0,3%).

Зайцев подчеркнул, что по сравнению с предыдущим годом средняя стоимость квадратного метра в новостройках выросла на 3,7%, а в 2022 году рост составил 22,6%, в 2021 году — 33,6%.

По словам гендиректора VSN Realty Яны Глазуновой, цены на первичном рынке в крупных городах действительно показывают отрицательную динамику — в пределах 1%.

До этого Верховный суд принял постановление, запрещающее изымать ипотечное жилье у должника, допустившего небольшую просрочку по ипотечному кредиту.

По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, нарушение считается мелким, если сумма просрочки составляет менее 5% стоимости залога, а период просроченного платежа не превышает три месяца.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.