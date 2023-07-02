В Госдуме похвалили заемщиков из новых регионов за ответственность

Заемщики из новых регионов показывают высокий уровень ответственности, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сообщает ТАСС.

«Удивляет высокая ответственность заемщиков этих территорий, то есть возвратность кредитов очень высокая, поэтому этот фактор, он будет еще больше способствовать тому, что наши банки будут там активно работать, кредитовать и финансировать разные проекты», — заявил Аксаков.

Он добавил, что для упрощенного взаимодействия финансовых институтов были созданы условия: прекращено действие коллекторских агентств, а банки получили регуляторную поддержку со стороны Центробанка.

Ключевая задача, которая стоит перед бизнесом и жителями новых регионов — адаптация к законодательным нормам и механизмам работы финансовых институтов.

Ранее сообщалось, что новые территории получат казначейские кредиты для модернизации коммунальной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что первоклассники из новых регионов России получат школьные наборы к 1 сентября.