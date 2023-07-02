В Китае сменили партсекретаря Центробанка

Коммунистическая партия КНР приняла решение о назначении на должность партсекретаря Народного банка Китая (Центробанк) Пан Гуншена. Об этом соощается на сайте регулятора.

До этого должность занимал Го Шуцин, Пан Гуншен являлся его заместителем. С должности заместителя секретаря парткома также сняли И Гана, который сейчас занимает пост главы китайского Центробанка.

До этого Народный банк Китая в заявлении по итогам собрания своего партийного комитета сообщил, что нужно должным образом отвечать на давление США и стран Запада.

«(Необходимо) должным образом отвечать на сдерживание и давление со стороны США и Запада», — говорится в заявлении китайского ЦБ.

Регулятор также отметил, что нужно продолжить предотвращать и устранять финансовые риски, скорректировать в сторону улучшения план реагирования на чрезвычайные ситуации, способствовать стабильному и здоровому развитию рынка недвижимости. Также Народный банк КНР подчеркнул, что необходимо укрепить построение системы гарантий финансовой стабильности и поддерживать бесперебойную работу финансового рынка и финансовой инфраструктуры.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.