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В Китае сменили партсекретаря Центробанка

Компартия Китая назначила Пан Гуншена на пост партсекретаря Центробанка

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Depositphotos

Коммунистическая партия КНР приняла решение о назначении на должность партсекретаря Народного банка Китая (Центробанк) Пан Гуншена. Об этом соощается на сайте регулятора.

До этого должность занимал Го Шуцин, Пан Гуншен являлся его заместителем. С должности заместителя секретаря парткома также сняли И Гана, который сейчас занимает пост главы китайского Центробанка.

До этого Народный банк Китая в заявлении по итогам собрания своего партийного комитета сообщил, что нужно должным образом отвечать на давление США и стран Запада. 

«(Необходимо) должным образом отвечать на сдерживание и давление со стороны США и Запада», — говорится в заявлении китайского ЦБ.

Регулятор также отметил, что нужно продолжить предотвращать и устранять финансовые риски, скорректировать в сторону улучшения план реагирования на чрезвычайные ситуации, способствовать стабильному и здоровому развитию рынка недвижимости. Также Народный банк КНР подчеркнул, что необходимо укрепить построение системы гарантий финансовой стабильности и поддерживать бесперебойную работу финансового рынка и финансовой инфраструктуры.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.

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