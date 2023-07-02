В Госдуме рассказали о эффекте закона об исламском банкинге

Председатель комитета Государственной думы Российской Федерации по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что реализация закона об исламском банкинге, принятие которого возможно в июле, позволит привлечь в Россию $11-14 млрд в совместные проекты с исламскими странами, включая Турцию и Иран. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что в Госдуме рассчитывают на то, что на полученный приток инвестиций, можно будет вложиться в различные турецкие, иранские проекты, а также из азиатских стран, которые придерживаются исламской религии. По мнению Аксакова, у законопроекта есть «серьезный потенциал».

Он подчеркнул, что данный закон может начать работать уже в августе, ведь принципиальных разногласий по его содержанию нет.

До этого зампред Центробанка России Владимир Чистюхин заявил, что 14 компаний из Дагестана, Чечни, Башкирии и Татарстана планируют принять участие в эксперименте по исламскому банкингу.

Законопроект о проведении эксперимента по внедрению исламского банкинга в четырех вышеуказанных регионах России был принят Госдумой в первом чтении в декабре 2022 года. Законопроект предусматривает проведение эксперимента по осуществлению партнерского финансирования в исламских республиках.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.