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Зеленский назвал «позорным» решение повысить тарифы на воду на Украине

Премьер Украины Шмыгаль: повышение тарифов на воду не согласовано с правительством

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Depositphotos

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал неприемлемым распоряжение регулятора страны повысить тарифы на воду на треть с 1 августа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Речь идет о решении о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение, которая приняла Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ).

Как заявил Шмыгаль, данное решение не было согласовано с правительством страны. По его словам, кабмин стремится к социальной справедливости и решение «идет вразрез» с такой политикой.

Он также сообщил, что поручил министру энергетики страны и министерству инфраструктуры провести дополнительные консультации с этой комиссией по поводу пересмотра решения.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении, что данное решение является «непрофессиональным» и «позорным».

«Мы не можем и не будем воспринимать спокойно такие решения, правительству поручено представить ответные решения — они будут», — сказал он.

С 1 июня украинские власти повысили цены на электроэнергию для населения почти в два раза — с 1,44 гривны ($0,04) за кВт-ч до 2,64 гривны ($0,07).

Ранее сообщалось, что на Украине ожидается рост тарифов на воду на 33%.

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