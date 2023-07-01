Фонд Сороса сократит почти половину персонала

Сеть благотворительных фондов, организаций и программ «Открытое общество» (Open Society Foundations, признан нежелательной организацией в России), учрежденных американским финансистом и инвестором Джорджем Соросом, сократит не менее 40% своего персонала по всему миру в ближайшие месяцы, передает агентство Bloomberg.

В июне газета The Wall Street Journal писала, что 92-летний Сорос передает контроль над своей 25-миллиардной фондовой империей сыну.

В публикации издания говорится, что в декабре совет директоров «Открытого общества» выбрал его 37-летнего сына Александра председателем, и молодой бизнесмен сменил на этом посту своего отца. Также он является президентом в комитете политических действий Сороса.

По информации агентства, правление фонда одобрило «значительные изменения» операционной модели. Они включают в себя сокращение штата. По состоянию на конец 2021 года в «Открытом обществе» работали свыше 500 сотрудников.

Как заявили Александр Сороc и президент фонда Марк Мэллок-Браун, изменения необходимы для того, чтобы сделать организацию более гибкой, указывает Bloomberg.

В мае в социальных сетях распространился слух о том, что Сорос скончался в результате сердечного приступа. Впоследствии сам Сорос выступил с опровержением, заявив о том, что он «жив и здоров».

Ранее Илон Маск сравнил Сороса со злодеем Marvel и заявил, что тот ненавидит человечество.