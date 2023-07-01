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В Британии рассказали о плане действий по борьбе с инфляцией

FT: британские власти согласовали план действий по борьбе с инфляцией

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Регулирующие органы Британии совместно с британским Министерством финансов согласовали план действий, который поможет бороться с инфляцией в стране. Об этом пишет газета The Financial Times (FT), ссылаясь на заявление министра финансов страны Джереми Ханта.

«Я рад, что мы достигли договоренности с регулирующими органами о срочных действиях в тех областях, где потребители нуждаются в наибольшей поддержке, чтобы обеспечить справедливое обращение с ними», — отметил Хант.

В публикации указали, что особое внимание будет уделено процентным ставкам, которые выплачивают вкладчики. Также немаловажными останутся вопросы цен на топливо и продукты.

25 июня газета The Guardian писала, что топ-менеджеров четырех крупных торговых сетей в Британии вызвали на допрос, чтобы те ответили по поводу резкого роста цен на некоторые продукты в магазинах.

Ранее сообщалось, что базовая инфляция на внутреннем рынке Британии оказалась выше прогнозируемых значений и начала расти в мае.

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