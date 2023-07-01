В Норвегии одобрили почти два десятка нефтегазовых проектов

Власти Норвегии дали одобрение на разработку 19 нефтегазовых месторождений на 200 млрд норвежских крон ($18,5 млрд). Об этом заявил на пресс-конференции министр нефти и энергетики Норвегии Терье Осланд, чьи слова приводятся на сайте правительства страны.

«Общая сумма инвестиций в эти проекты превысит 200 млрд норвежских крон ($18,5 млрд). Среди одобренных проектов девять будут осуществляться под управлением норвежской энергетической компании Aker, три — также норвежской Equinor, а остальные — германской Wintershall Dea и австрийской OMV», — отметил Осланд.

По его словам, данные проекты помогут обеспечить стабильную и непрерывную добычу на норвежском континентальном шельфе. Кроме того, будут созданы дополнительные рабочие места, а сами проекты помогут внести свой вклад в усиление энергобезопасности европейского региона.

В публикации добавили, что создание новых проектов входит в планы Норвегии по увеличению добычи нефти и газа. С учетом того, что Россия резко сократила поставки топлива, Норвегия стала первой по поставкам газа в Европу.

3 мая агентство Bloomberg сообщило, что нефтяные компании из Норвегии собираются разработать новые месторождения сырья в Баренцевом море, что позволит стране оставаться ключевым поставщиком нефти в Европу.

Ранее Норвегия смогла получить свыше $100 млрд дополнительных доходов по итогам прошлого года из-за отказа Европы от российских энергоресурсов.