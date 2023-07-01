Разведка США опасается за американский бизнес в Китае

Американская разведка выпустила бюллетень, в котором предупредила компании США о риске ведения бизнеса на территории Китая из-за изменений в местном законе о контрразведке, новый закон вступил в силу 1 июля. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Разведка Соединенных Штатов утверждает, что обновление закона может «потенциально создать юридические риски или неопределенность» для организаций, которые ведут бизнес в Китайской Народной Республике.

В документе указывается, что из-за того что в законе расширено определение шпионажа, любые документы, материалы, предметы и данные могут относиться к закону из-за его «двусмысленностей». Отмечается, что в связи с изменениями в китайском законе власти республики получили более широкий доступ к данным компаний и контролю над ними.

19 июня глава американской военно-промышленной корпорации Raytheon Грег Хейс заявлял, что ни корпорация, ни в целом бизнес Соединенных Штатов не в состоянии разорвать экономические отношения с Китаем.

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».