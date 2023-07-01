В Испании рассказали о высокой зависимости страны от российского газа

Испания сильнее большинства стран Европы зависит от поставок российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом пишет местная газета El Confidencial, ссылаясь на данные исследования брюссельского аналитического центра «Брейгель».

Испания больше других в Европейском союзе (ЕС) зависит от российского газа из-за кораблей, которые продолжают почти каждый день привозить в испанские порты СПГ. Известно, что уже по итогам первых пяти месяцев 2023 года поставки российского топлива в страну сравнялись с поставками за весь прошлый год.

Аналитики посчитали, что такая ситуация сложилась из-за того, что Испания закупает все больше российского сырья для дальнейшей перепродажи в Европу, которая испытывает острый дефицит газа. Кроме того, ЕС продолжат не вводить эмбарго на российский СПГ, так как понимает, что он продолжает снабжать европейский регион в критические моменты на фоне закрытия газопроводов.

Эксперты рынка предположили, что спрос на газ в Европе в ближайшие месяцы будет на уровне последних лет. При этом если предстоящая зима будет холоднее предыдущей, то Европе придется уже сейчас искать новые источники поставок топлива, так как по планам, от большей части российского СПГ в этом году собираются оказаться.

28 июня польское издание Money.pl написало, что Россия стала основным поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Польшу в первом квартале, что говорит о продолжении зависимости от российского топлива. При этом заявления властей страны об избавлении от зависимости оказались ошибочными.

Ранее стало известно, какая доля в европейском импорте газа в 2022 году пришлась на Россию.