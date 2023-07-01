Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Испании рассказали о высокой зависимости страны от российского газа

El Confidencial: Испания больше всех стран Европы зависит от поставок газа из России

close
100%
Global Look Press

Испания сильнее большинства стран Европы зависит от поставок российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом пишет местная газета El Confidencial, ссылаясь на данные исследования брюссельского аналитического центра «Брейгель».

Испания больше других в Европейском союзе (ЕС) зависит от российского газа из-за кораблей, которые продолжают почти каждый день привозить в испанские порты СПГ. Известно, что уже по итогам первых пяти месяцев 2023 года поставки российского топлива в страну сравнялись с поставками за весь прошлый год.

Аналитики посчитали, что такая ситуация сложилась из-за того, что Испания закупает все больше российского сырья для дальнейшей перепродажи в Европу, которая испытывает острый дефицит газа. Кроме того, ЕС продолжат не вводить эмбарго на российский СПГ, так как понимает, что он продолжает снабжать европейский регион в критические моменты на фоне закрытия газопроводов.

Эксперты рынка предположили, что спрос на газ в Европе в ближайшие месяцы будет на уровне последних лет. При этом если предстоящая зима будет холоднее предыдущей, то Европе придется уже сейчас искать новые источники поставок топлива, так как по планам, от большей части российского СПГ в этом году собираются оказаться.

28 июня польское издание Money.pl написало, что Россия стала основным поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Польшу в первом квартале, что говорит о продолжении зависимости от российского топлива. При этом заявления властей страны об избавлении от зависимости оказались ошибочными.

Ранее стало известно, какая доля в европейском импорте газа в 2022 году пришлась на Россию.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях