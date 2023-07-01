Первый самолет из России на Кубу вылетел из Шереметьево

Первый с 2022 года регулярный авиарейс вылетел из столичного аэропорта Шереметьево в Варадеро на Кубе. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Отмечается, что самолет вылетел в 9.33 мск и приземлится Варадеро на Кубе в 15:57 по местному времени. Рейс выполняет авиакомпания «Россия» на самолёте Boeing-777 с местами для 457 пассажиров. Перелет займет порядка 13 часов.

Ранее авиакомпания «Армянские авиалинии» выполнила свой первый рейс по маршруту Ереван — Москва — Ереван.

До этого вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян заявил, что билеты на внутренние российские авиарейсы на майские праздники могут подорожать в пять раз.