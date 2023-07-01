Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Первый самолет из России на Кубу вылетел из Шереметьево

Из РФ на Кубу вылетел первый после возобновления регулярных полетов авиарейс

Первый с 2022 года регулярный авиарейс вылетел из столичного аэропорта Шереметьево в Варадеро на Кубе. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Отмечается, что самолет вылетел в 9.33 мск и приземлится Варадеро на Кубе в 15:57 по местному времени. Рейс выполняет авиакомпания «Россия» на самолёте Boeing-777 с местами для 457 пассажиров. Перелет займет порядка 13 часов.

Ранее авиакомпания «Армянские авиалинии» выполнила свой первый рейс по маршруту Ереван — Москва — Ереван.

До этого вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян заявил, что билеты на внутренние российские авиарейсы на майские праздники могут подорожать в пять раз.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях