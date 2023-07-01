«Роснефть» запустит новую программу облигаций

Совет директоров «Роснефти» утвердил программу размещения биржевых облигаций серии 004Р на 1,115 трлн руб. Программа является бессрочной. Максимальный срок обращения облигаций, которые будут выпущены в рамках программы, составляет почти 10 лет, сообщает пресс-служба компании.

Утверждение программы займа не подразумевает единовременное привлечение долга в размере всего лимита программы, а предоставляет «Роснефти» гибкий подход по выходу на рынок в зависимости от спроса и рыночных условий в определенный момент времени, пояснили в «Роснефти».

«Фактическое размещение новых выпусков облигаций в рамках программы будет осуществляться в соответствии с утвержденным бизнес-планом компании», — заявил представитель компании.

Программа облигаций является универсальным инструментом, позволяющим размещать облигации в рублях, а также в различных валютах, расчеты в которых допустимы на Московской Бирже. Это могут быть также китайские юани или другие валюты дружественных стран. Программы биржевых облигаций используются «Роснефтью» в качестве эффективного инструмента привлечения финансирования с 2016 года.

При этом с момента запуска последней программы нефтяная компания осуществила погашение 20 облигационных выпусков (включая один выпуск еврооблигаций) общим объемом примерно 1,1 трлн рублей.

Привлечение средств через размещение облигаций и их последующее погашение — это непрерывный процесс, необходимый для эффективного финансового менеджмента любой крупной корпорации, в том числе для осуществления активной инвестиционной деятельности.

«Роснефть» является крупнейшим налогоплательщиком России и реализует масштабные инфраструктурные проекты. Инвестиции в новые проекты компании дают многократный мультипликативный эффект экономике РФ, что является ключом для стимулирования экономического роста страны. При этом «Роснефть» является первой нефтяной компанией России, которая получила наивысшие кредитные рейтинги от двух ведущих отечественных кредитно-рейтинговых агентств – АКРА и «Эксперт РА». Одним из основных преимуществ компании аналитики отмечает низкую долговую нагрузку и высокую ликвидность активов.

«Эксперт РА» отмечает, что прогнозируемый операционный денежный поток с учетом остатка денежных средств и подтвержденных лимитов по кредитным линиям с запасом покрывает расходы на погашение и обслуживание долга, капитальные затраты и дивиденды. Таким образом, долговая нагрузка будет оставаться на комфортном для «Роснефти» уровне.