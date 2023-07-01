В Австрии посчитали, что альтернативы поставкам российского газа нет

Депутат от Австрийской партии свободы (АПС) Роман Хайдер заявил РИА Новости, что глава Минэнерго Австрии Леоноре Гевесслер, которая ранее заявляла о «ненадежности» варианта получения газа из РФ, не имеет понятия, как отказаться от российского газа, поскольку у Австрии нет альтернатив газу из России.

Он отметил, что Гевесслер «помешана на зеленых сделках».

«Она понятия не имеет, как отказаться от российского газа, поэтому пригласила поставщиков газа рассказать ей, как это сделать. После встречи она знала не больше, чем раньше. У Австрии нет альтернативы российскому газу», — сказал Хайдер.

Депутат указал, что часть газа в страну поступает из Германии и Италии, но, по его словам, Вена отказывается знать, «откуда эти страны получают этот газ».

«Поэтому мы склонны полагать, что гораздо больше, чем заявленные 64%, поступает из Российской Федерации», — подытожил Хайдер.

В феврале сообщалось, что доля российского газа в импорте Австрии выросла до 71% в декабре с 41% в ноябре. Такие данные были указаны в тематической инфографике национального министерства Австрии по вопросам охраны климата.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.