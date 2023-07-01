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ООН добилась частичного ослабления санкций в отношении РФ

ООН добилась исключений в санкциях на сельхозэкспорт из России для зерновой сделки

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Shutterstock

ООН способствовала введению послаблений в санкциях со стороны западных стран в отношении России в сфере экспорта сельскохозяйственной продукции, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу всемирной организации.

Организация утверждает, что в торговле происходят сбои. Для их устранения были предприняты шаги для установления правовой структуры, которая необходима для облегчения доступа российских продуктов и удобрений на мировые рынки.

«В этом отношении ООН способствовала выпуску генеральных лицензий США 6B и 6C, двух генеральных лицензий Великобритании по финансовым и торговым аспектам в сфере продуктов и удобрений, а также послаблениям в девятом пакете санкций ЕС [против России]», — говорится в сообщении, которое посвящено выполнению зерновой сделки.

Также в организации заявили, что работают над поиском решений, которые устранят препятствия для поставок российских продуктов и удобрений в страны Африки.

Ранее в ЕС высказались о переподключении Россельхозбанка к SWIFT ради зерновой сделки.

До этого в МИД России заявили, что сроки зерновой сделки истекут 17 июля, если Россельхозбанк не подключат к SWIFT.

Ранее постпред РФ при ООН высказался о перспективах продления зерновой сделки.

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