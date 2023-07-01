В России могут ввести квотирование экспорта нефтепродуктов

Вице-премьер России Александр Новак дал поручение проработать квотирование экспорта нефтепродуктов, сообщает сайт правительства РФ.

Новак провёл совещание по ситуации на рынке нефтепродуктов, в котором приняли участие представители нефтяных компаний и государственных органов власти. На совещании были обсуждены инструменты стабилизации объёмов поставок автомобильного топлива на внутренний рынок и недопущение его дефицита.

Вице-премьер дал распоряжение нефтяникам соблюдать приоритет поставок бензина на внутренний рынок. Причем такой приоритет должен соблюдаться даже тогда, когда экспорт кажется выгоднее, чтобы не извлекать сиюминутную выгоду в ущерб российским потребителям топлива.

Как говорится в сообщении, Минэнерго совместно с Федеральной антимонопольной службой должны будут принять меры по недопущению серого экспорта нефтепродуктов и доложить правительству об итогах своей работы.

Новак поддержал предложение Федеральной антимонопольной службы об увеличении минимального объёма продаж бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже до 13% от объёма производства, а также поручил на случай обострения рыночной ситуации обсудить возможность дальнейшего увеличения нормативов. Вице-премьер также поручил провести проработку квотирования экспорта нефтепродуктов нефтяными компаниями.

Ранее сообщалось, что по итогам апреля текущего года Россия сократилась объемы добычи нефти на внутреннем рынке на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 9,6 млн б/с. В марте этот показатель находился на уровне 9,7 млн б/c.

Ранее стало известно, при каком сценарии мировые цены на нефть упадут до $50 за баррель