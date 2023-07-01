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В России снизили максимальную ставку по микрозаймам

Максимальная ставка по микрозаймам с июля снизится с 1% до 0,8% в день

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В России с 1 июля вступает в силу закон о снижении максимального размера ежедневной процентной ставки по кредитам, выдаваемым микрофинансовыми организациями (МФО).

Соответствующий документ президент России Владимир Путин подписал в конце 2022 года.

Из документа следует, что предельная ставка по микрозаймам снизилась с 1% до 0,8% процента. Из этого следует, что полная стоимость такого займа теперь не может превышать 292% годовых, хотя ранее ее максимальный размер составлял 365%.

Также этим законом снижается предельный размер задолженности по процентам со 150% до 130% процентов от суммы займа. МФО теперь не могут начислять штрафы, пени и другие дополнительные платежи после того, как задолженность достигла 130% от суммы кредита.

Изменения коснулись и условий по «кредитам до зарплаты», которые берутся на срок до 15 дней и на сумму не более 10 тысяч рублей. Ежедневная ставка по таким займам упала с 2% до 1% в сутки, а предельный размер задолженности по процентам — с 30% до 15%. В результате, по займу в 10 тысяч рублей сумма задолженности может достигнуть 11,5 тысячи рублей.

В феврале комитет Совета Федерации Российской Федерации по экономической политике предложил Министерству финансов РФ поднять верхний порог возможного объема микрокредитов для малых и средних предпринимателей с 5 млн до 10 млн рублей.

Ранее адвокат рассказала, что в России появилась новая схема мошенничества, когда посторонние лица берут на граждан микрокредиты под 365% годовых.

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