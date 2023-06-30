Дивидендные выплаты акционерам «Роснефти» по итогам 2022 года составят более 38 руб. на акцию

Годовое общее собрание акционеров «Роснефти» одобрило решение о выплате финальных дивидендов за 2022 год из расчета 17,97 рубля на акцию. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов за первое полугодие 2022 года, суммарные выплаты на акцию за 2022 год составят 38,36 рублей, а общая сумма - 406,5 млрд рублей, говорится в пресс- релизе «Роснефти».

Как отмечает опрошенный «Газетой.Ru» финансовый аналитик Сергей Суверов, данные объем выплат является вторым по величине показателем в дивидендной истории «Роснефти». Он обратил внимание на то, что текущая дивидендная доходность за 2022 год по акциям «Роснефти» находится на уровне 10,1%.

«Это очень высокий показатель для российского рынка. Например, аналогичный показатель «Новатэка» составляет 6,1%, Сургутнефтегаза — 3%, НКНХ — 1,6%, Норникеля —

6,7%, Полюса — 5%, «Фосагро» — 8,9%, «Русгидро» - 9,2%», — констатировал аналитик, подчеркнув, что отнюдь не все крупные российские компании так заботятся о своих

акционерах», — констатировал эксперт.

Так, по его словам, от выплат финальных дивидендов по итогам 2022 года отказались многие металлургические компании, которые при этом имеют одну из самых низких налоговых нагрузок на российском рынке.

Суверов считает, что «Роснефть» в очередной раз продемонстрировала своим акционерам, что даже в условиях сильнейшего внешнего давления способна не только сохранять экономическую устойчивость и показывать стабильные финансовые результаты, но и выполнять обязательства перед акционерами.

«Не удивительно, что с сентября 2022 года акции «Роснефти» на бирже выросли на 90%. Это говорит о доверии инвесторов и акционеров и их вере в бизнес-модель компании», — заявил Суверов.

Он также добавил, что другим фактом, подтверждающим привлекательность ценных бумаг «Роснефти» на рынке, является более чем трехкратный рост общего числа акционеров компании за последний год. На конец 2022 года их общее количество составило почти 800 тыс. человек по сравнению с более чем 230 тыс. на конец сентября 2021 года.

Ранее в «Роснефти» озвучили сумму вложений в проекты по вовлечению в полезное использование попутного нефтяного газа (ПНГ).