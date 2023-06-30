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В Колизее рассказали о вероятности проведения поединка Цукерберга и Маска в амфитеатре

ТАСС: представитель Колизея заявил о невозможности боя Цукерберга и Маска в амфитеатре

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Francois Mori/Nick Wass/AP

Никакого поединка между американскими миллиардерами Илоном Маском и Марком Цукербергом в римском Колизее быть не может. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя амфитеатра.

«Такое невозможно, потому что в Колизее проходят события высокого культурного уровня и исключительно в целях сбора средств на благотворительные цели», — заявил собеседник агентства.

Источники в Министерстве культуры Италии опровергли, что к ним поступали запросы по данному поводу от каких-либо заинтересованных лиц. В ведомстве рассказали агентству, что данная новость совершенно беспочвенна, а внимание со стороны СМИ свидетельствует о популярности итальянского культурного наследия.

До этого издание TMZ Sports со ссылкой на источник сообщило, что официальный представитель правительства Италии связался с главой компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марком Цукербергом по вопросу организации боя с основателем Tesla и SpaceX Илоном Маском в римском Колизее. 

21 июня Маск пригласил Цукерберга на бой по правилам ММА вскоре после новостей о том, что Meta разрабатывает собственный аналог Twitter. Глава Meta принял вызов. Цукерберг неоднократно заявлял о своей любви к единоборствам и даже выступал на соревнованиях по бразильскому джиу-джитсу.

Ранее в Каталонии женщинам разрешили плавать топлес в бассейнах.

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