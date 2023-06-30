Юрлиц могут освободить от наказания за срыв контрактов из-за санкций

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров рассмотреть вопрос об освобождении юридических лиц от ответственности за срыв контрактов из-за санкций. Об этом говорится в списке поручений, опубликованных на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопросы… о непривлечении к административной ответственности... лиц вследствие неисполнения поставщиком... обязательств по контракту в связи с возникновением независящих от него обстоятельств в результате введения санкций...», — говорится в сообщении.

Также Путин дал поручение продумать возможность в ходе исполнения контрактов заменять иностранные товары, попавшие под санкции, на аналогичные российские.

Кроме того, глава государства распорядился продлить действие механизмов поддержки российских производителей вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования.

Путин также поручил правительству России до сентября текущего года подумать над кредитными каникулами для родителей на период отпуска по уходу за ребенком.

Ранее Путин заявил, что мир из-за санкций не рухнул.