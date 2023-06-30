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В РФ продлен срок, когда налогоплательщикам не начисляются пени за ошибки в уведомлениях

Кабмин продлил срок, когда налогоплательщикам не начисляются пени за ошибки в уведомлениях

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Pixabay

Правительство России продлило срок, когда налогоплательщикам не начисляются пени за ошибки в уведомлениях об исчисленных налогах. Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте Министерства финансов РФ.

«До 31 декабря 2023 года продлен срок, в течение которого не будут начисляться пени, если налогоплательщик допустил ошибки при формировании уведомления об исчисленных налогах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на едином налоговом счете у налогоплательщика должно быть достаточно средств для погашения уплаты налога.

30 июня газета «Ведомости» со ссылкой на данные Минфина России сообщила, что поступления консолидированного бюджета в 2022 году в рамках работы прогрессивной шкалы налогообложения составили 1,013 трлн рублей. Показатели 2022 года показали рост по сравнению с предыдущим годом — тогда сборы составили 636 млрд рублей. При этом сумма поступлений непосредственно от повышенной ставки НДФЛ составила в 2022 г. 142 млрд руб., что на 59 млрд руб. больше, чем годом ранее

Ранее власти одобрили закон, благодаря которому планируется пополнить бюджет на 300 млрд рублей.

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