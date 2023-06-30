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Qiwi завершит разделение активов в 2023 году

Qiwi планирует завершить разделение российских и международных активов к сентябрю

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Екатерина Лызлова/РИА Новости

Группа Qiwi, владеющая одноименным платежным сервисом, полностью консолидировала российские активы под местное юридическое лицо, завершая тем самым первый этап плана реструктуризации, российские и международные активы планируется разделить к сентябрю 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

«В соответствии с планом, Qiwi plc завершает консолидацию российских активов в рамках АО «Киви» [и] объявляет о завершении первого этапа плана реструктуризации», — говорится в заявлении пресс-службы группы Qiwi.

До этого стало известно, что группа Qiwi, владелец одноименного платежного сервиса, объявила о планах разделить свой бизнес на международный и российский.

«Международный бизнес войдет в группу Qiwi Plc, ценные бумаги ее котируются на Nasdaq и Московской бирже, уточнили в компании. Российский же бизнес консолидируется в АО «Киви», указали в компании.

Процесс разделения бизнеса должен завершиться до конца августа при получении одобрения ЦБ, сообщили в пресс-службе компании.

В феврале Роскомнадзор внес Qiwi в реестр организаторов распространения информации.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.

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