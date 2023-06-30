Курс евро показал рекордный с марта 2022 года рост

Курс евро на Мосбирже поднялся до 97 рублей впервые с 29 марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов.

По состоянию на 15:45 мск евро вырос до 97,35 рубля (+2,02%).

Доллар по данным на 15:42 прибавлял 1,98%, поднимаясь до 89,3 рубля, а юань рос на 1,73%, до 12,266 рубля.

29 июня курс доллара на Мосбирже превысил 87 рублей, а евро поднялся выше 95 рублей.

По мнению финансового эксперта Владимира Григорьева, американскую и европейскую валюты ждет дальнейший рост к рублю. С одной стороны, у российских властей есть широкий набор инструментов влияния на валютный курс, а с другой — российская экономика находится в фазе довольно активной адаптации к новым условиям и она еще не завершена, отметил Григорьев. Экономист добавил, что высокий курс сейчас выгоден бюджету.

26 июня РИА Новости сообщало, что крупнейшие российские банки резко подняли курсы валют.

Ранее курс евро на Мосбирже впервые с 29 марта 2022 года превысил 96 рублей.