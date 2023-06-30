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Лавров рассказал о действиях России в случае прекращения зерновой сделки

Лавров: РФ поставит зерно в беднейшие страны за свой счет при прекращении зерновой сделки

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе брифинга заявил, что Россия поставит зерно за свой счет в беднейшие страны в случае прекращения действия зерновой сделки. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Лаврова, зерно будет поставлено в полном объеме.

«Мы в случае прекращения действия черноморской инициативы обеспечим поставки сопоставимой или большей партии зерна в беднейшие страны за свой счет», — поделился глава российского МИД.

27 июня МИД Турции сообщал, что глава министерства Хакан Фидан обсудил зерновую сделку и оказание гуманитарной помощи Сирии с генсеком ООН Антониу Гутерришем во время телефонного разговора.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Турции также обсуждали зерновую сделку. Блинкен приветствовал поддержку Турцией Украины, а также призвал к поддержке вступления Швеции в НАТО.

Ранее Европе предрекали катастрофу из-за зерна Украины.

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