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Курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил 96 рублей

Мосбиржа: курс евро поднялся выше 96 рублей впервые с 29 марта 2022 года

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Курс евро впервые с 29 марта 2022 года превысил 96 руб., свидетельствуют данные валютных торгов Мосбиржи.

По состоянию на 09:29 мск, евро поднялся до 96,25 руб., прибавив 1,21%. На 09:33 мск евро торгуется на уровне 96,06 руб., замедлив рост.

До этого курс доллара превысил 88 руб.

26 июня на Мосбирже рекордно подорожали валюты. В начале торгового дня 26 июня доллар и евро резко укрепились по отношению к рублю.

Курс доллара достиг отметки 86,77 руб., а евро — 94,8 руб. Последний раз рубль находился на таком уровне в марте 2022 года.

29 июня правительство РФ разрешило резидентам продавать банкам валюту нерезидентов не по курсу ЦБ. Резиденты смогут продавать российским банкам валюту, полученную от нерезидентов в рамках внешнеторговых договоров, не по курсу Центрального банка (ЦБ) РФ.

Ранее юань стал основной расчетной валютой для импортеров электроники в РФ.

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